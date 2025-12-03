В Росавиации прокомментировали инцидент с самолетом Boeing 777

3 декабря в 22:53 по московскому времени воздушное судно Boeing 777 авиакомпании Red Wings совершило благополучную посадку в московском аэропорту Домодедово, куда было вынуждено вернуться после экстренного прерывания рейса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

На борту самолета, направлявшегося на таиландский курорт Пхукет, находилось 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пассажиров. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

По предварительной информации, командир воздушного судна принял решение о развороте и возвращении в аэропорт вылета из-за технических неисправностей в работе одного из двигателей.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предварительно квалифицировало данный случай как авиационный инцидент. Расследованием всех обстоятельств произошедшего и установлением точных причин займется комиссия Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

Ранее сообщалось о том, что пожар во втором двигателе стал причиной возврата рейса Москва — Пхукет.