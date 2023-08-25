Боец ММА Минеев рассказал о контузии в зоне СВО
Фото: [Михаил Терещенко/ТАСС]
Боец ММА Владимир Минеев, участвующий в СВО в качестве добровольца, рассказал РИА Новости, что однажды получил контузию.
После одного из прилетов рядом с ним раздался взрыв, осколки пролетели в нескольких сантиметров, но серьезных повреждений спортсмен не получил.
«Правда, немного контузило, пару дней ничего не слышал правым ухом, но в целом все было нормально», – рассказал Минеев.
Бывший чемпион мира по кикбоксингу получил от командования отпуск, чтобы провести поединок с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Бой по правилам кикбоксинга с бывшим чемпионом Bellator пройдет в Элисте 15 сентября.
Сразу после боя Минеев вернется в ряды действующей армии, а пока готовится к поединку в Дагестане.