В июле 402 подростка Подмосковья получили первые паспорта в торжественной обстановке

В Подмосковье в июле 2026 года свои первые паспорта в торжественной обстановке получили 402 подростка. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление на получение своего первого паспорта гражданина РФ нужно в течение 90 дней после достижения 14 лет. При желании получить паспорт в торжественной обстановке об этом следует сообщить при подаче документов.

Пакет необходимых документов подается в МФЦ региона лично. Требуются свидетельство о рождении, две фотографии 3,5 х 4,5 см и квитанция об оплате госпошлины в размере ₽300.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта 30 подросткам региона.