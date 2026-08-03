В июле 402 подростка Подмосковья получили первые паспорта в торжественной обстановке
В Подмосковье за месяц торжественно вручили паспорта 402 подросткам
Фото: [администрация г.о. Котельники]
В Подмосковье в июле 2026 года свои первые паспорта в торжественной обстановке получили 402 подростка. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать заявление на получение своего первого паспорта гражданина РФ нужно в течение 90 дней после достижения 14 лет. При желании получить паспорт в торжественной обстановке об этом следует сообщить при подаче документов.
Пакет необходимых документов подается в МФЦ региона лично. Требуются свидетельство о рождении, две фотографии 3,5 х 4,5 см и квитанция об оплате госпошлины в размере ₽300.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта 30 подросткам региона.