Часто кажется, что все на вас смотрят? Психологи объяснили, почему это почти всегда не так

Людям часто кажется, что окружающие замечают их неловкости гораздо чаще, чем на самом деле, пишет Space Daily. Этот феномен психологи называют «эффектом прожектора»: человек будто чувствует себя в центре сцены, хотя для других он обычно лишь часть общего фона.

В эксперименте 2000-го года ученые Томас Гилович, Виктория Хастед Медвек и Кеннет Савицкий попросили студентов Корнеллского университета надеть футболку с большим портретом певца Барри Манилоу. Затем участников ненадолго отправляли в комнату с другими студентами и спрашивали, сколько людей заметили изображение.

Носители футболки думали, что портрет заметили около 46% присутствующих. На деле правильно ответили примерно 23%. То есть участники почти вдвое переоценили внимание к себе.

Похожий эффект возникал и без стыда. Когда студенты выбирали футболки с более приятными для себя изображениями, они все равно считали, что их заметили гораздо чаще, чем было на самом деле.

Авторы объясняют это просто: мы начинаем оценку с того, насколько сильно вещь занимает нашу собственную голову, а потом плохо поправляем ее на чужую занятость. Другие люди обычно думают о себе, своих делах и своих неловкостях.

При этом исследование не говорит, что никто ничего не замечает. Оно лишь показывает: страх чужого внимания к себе часто сильнее самого внимания.