Свыше 7,5 тыс. человек посетили отборочные туры фестиваля «Маги в парках» в Домодедово и Черноголовке

Свыше 7,5 тыс. человек посетили отборочные этапы фестиваля «Маги в парках» в Домодедово и Черноголовке. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошли 1 и 2 августа в парке «Елочки» в Домодедово и в зоне отдыха «Южное озеро» в Черноголовке. Свои номера представили начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья, столицы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Волгограда.

По итогам туров финалистами в номинации «Сценическая магия» стали 7 человек, в том числе жители Одинцово, Королева, Звездного городка и Котельников.

Следующие отборочные туры пройдут 8 августа в Городском парке в Солнечногорске и 9 августа в Наташинском парке в Люберцах.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре.