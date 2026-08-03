Окно высоких ставок закрывается: стоит ли открывать вклад в августе

После июльского снижения ключевой ставки многие вкладчики опасаются, что доходность банковских депозитов вскоре начнет стремительно снижаться. Однако, как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий, пока вклады по-прежнему позволяют защитить сбережения от инфляции.

«Пока процентные ставки по депозитам остаются выше уровня инфляции и средства защищены системой страхования вкладов, этот инструмент сохраняет привлекательность. Фактически вклад перестанет быть выгодным только тогда, когда его доходность окажется ниже темпов роста цен», — объяснил эксперт.

По словам Головецкого, несмотря на снижение ключевой ставки Банком России до 14% годовых 24 июля, банки даже немного повысили доходность по отдельным продуктам из-за роста спроса на кредиты и необходимости привлекать дополнительные средства. Сейчас наиболее выгодными остаются краткосрочные вклады. Новым клиентам некоторые банки предлагают до 14,5–15% годовых при размещении денег на один-три месяца. Депозиты на полгода приносят уже около 13–13,8%, а по вкладам сроком от года до трех лет ставки чаще всего находятся в диапазоне 11,5–12,5%.

Экономист отметил, что в ближайшие месяцы банки, скорее всего, продолжат постепенно снижать доходность, поэтому ждать более выгодных предложений не стоит. При этом он посоветовал внимательно относиться к акциям с повышенными процентами.

«Нередко максимальная ставка действует только первые месяцы, после чего доходность резко снижается до базового уровня. Еще осторожнее нужно относиться к комбинированным продуктам, где вклад объединяют со страхованием жизни или инвестициями. В таких случаях доход не гарантирован, а при досрочном расторжении договора можно потерять часть вложенных средств», — предупредил Головецкий.

Тем, кто не планирует крупных расходов, профессор порекомендовал распределить накопления между несколькими вкладами с разными сроками. Если же деньги могут понадобиться в любой момент, разумно оставить часть средств на накопительном счете, а остальное разместить на срочном депозите. По мнению эксперта, именно сейчас остается хорошая возможность зафиксировать относительно высокую доходность, поскольку к концу года ставки по вкладам могут опуститься до 9–10,5%, а в 2027 году — стать еще ниже.

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