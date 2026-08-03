Штрафы на ₽7,6 млн выписали нарушителям правил санитарной безопасности в лесах Подмосковья за 6 месяцев

Лесной надзор Подмосковья за полгода оштрафовал нарушителей на ₽7,6 млн

Официально

Фото: [REGIONS/Елена Болотова]

Управление государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области за полгода выписало штрафы на ₽7,6 млн за нарушения правил санитарной безопасности в лесах.

«Это более чем на ₽3 млн превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметили в Комлесхозе региона.

С нарушителей взыскали уже ₽5 млн, работа продолжается. Также за указанный период нарушители заплатили ₽2,9 млн компенсации ущерба, что в 32 раза больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил благоустройство лесопарка «Чемпион» в Дзержинском.

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Комитет лесного хозяйства Московской области
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