В районе Красноармейска, где продолжаются интенсивные боестолкновения, российские военнослужащие провели успешную операцию по спасению мирных жителей. Бойцы группировки «Центр» организовали и обеспечили безопасную эвакуацию трех гражданских лиц из зоны активных боевых действий, сообщил «МК».

Спасательная операция была тщательно спланирована с учетом оперативной обстановки. Для вывода людей военные разработали индивидуальный маршрут, позволивший 67-летнему Валерию Жукову и двум его сопровождающим покинуть населенный пункт. Благоприятным фактором стало использование сложных погодных условий, обеспечивших дополнительную маскировку.

На всем протяжении маршрута передвижение эвакуирующихся отслеживалось с помощью беспилотников. Для визуального обозначения своего мирного статуса гражданские лица держали в руках белые полотна, что является универсальным знаком капитуляции или перемирия. Операция прошла без инцидентов, и все трое мужчин были благополучно перемещены в безопасный район.

Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют 60% Красноармейска.