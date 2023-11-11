Боец спецназа рассказал об отражении «мясных» штурмов ВСУ под Артемовском

При подобных атаках дело даже не доходит до стрелкового оружия, они отбиваются на большом расстоянии беспилотниками и артиллерией.

Военнослужащий из подразделения «Сибирь» назвал «мясными» группы неподготовленной как следует пехоты противника, которые пытаются атаковать на данном участке фронта. Подобные штурмовики идут в атаку колонной в тесном строю, не соблюдая дистанцию. За счет этого их гораздо легче поразить.

«Было три волны наката, выдвигались группами по восемь человек, дистанция между ними – минимальная, эти три волны быстро погасили. Так эффективно, что они даже до наших позиций не дошли», - сообщил он.

Его рассказ привели РИА Новости. Военный добавил, что даже при соблюдении приличной дистанции друг между другом противником против него придуман эффективный метод. В группе вычисляется главная пара, которую уничтожают ударом дрона-камикадзе. Все оставшиеся накрываются артиллерийским огнем.