По словам участника спецоперации с позывным «Шарпей», если правительство РФ поставит задача освободить Одессу от нынешнего фашистского режима, то российские войска данную задачу выполнят. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что Одесса является русским городом, где живет русскоязычное население.

Напомним, что ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные Силы РФ начнут операцию по взятию Одессы и Харькова летом текущего года.