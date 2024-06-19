Боец СВО из Дагестана взял позывной «Омск» в честь погибшего командира

Командиром Абуталимова был Евгений Груздев. Он обучил его всему, что требуется в бою и стал близким другом. В один из дней Груздев отправил Абуталимова на другой участок с заданием, а сам занял его позицию. Вскоре после этого участок, где находился командир, накрыло выстрелом из танка. В результате Груздев погиб. Посмертно он получил звание Героя России.

Чтобы почтить память командира и товарища, Абуталимов взял себе его позывной «Омск». В будущем он также планирует посетить этот город.