Боец СВО: российские войска вернули под контроль острова в дельте Днепра
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Российские военные вновь установили полный контроль над херсонскими островами в устье Днепра, рассказал РИА Новости командир взвода группировки «Днепр» с позывным Курск.
При этом военный предостерег об опасности недооценки противника.
«Это тоже страна, у которой общевойсковая армия, у них западные инструкторы, которые их готовили. Они пытаются нам противодействовать, но все-таки мы на успехе», – сказал Курск.
Он отметил, что противник ежедневно предпринимает попытки прорваться на острова, причем делает это разнообразными способами, чередуя атаки большими силами с высадкой ДРГ.