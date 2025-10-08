Военнослужащий с позывным Мио, представляющий 60-ю отдельную мотострелковую бригаду группировки «Восток», продемонстрировал выдающиеся боевые навыки в ходе столкновения с пятью бойцами ВСУ. Видеозапись этого боя, в котором он одержал победу, была размещена в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Воин DV».

Эпизод произошел во время боевых действий за населенный пункт Новогригоровка, расположенный в Донецкой Народной Республике. На кадрах запечатлено, как Мио, использовав гранату для поражения противника, укрывшегося в здании, и открыв огонь из автоматического оружия, уничтожил двоих солдат.

После этого российский боец занял позицию в погребе, организовав засаду на отступающих украинских военнослужащих. Завершающим этапом стало применение беспилотника, с которого на раненых бойцов ВСУ был сброшен снаряд.

Автор публикации отмечает, что ключевым фактором успеха стала эффективная координация действий штурмовика и операторов дрона.

«Ну и, конечно, железная выдержка и отточенные навыки воина из Приморья — амурчанина по происхождению», — подчеркивает он, отдавая должное профессионализму и выдержке российского солдата.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли украинского солдата с пробитым легким.