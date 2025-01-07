Украинская армия бросила заключенных на штурм позиций ВС РФ в Курской области
ТАСС: половина штурмового батальона ВСУ под Курском состоит из заключенных
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Выяснилось, что Киев активно привлекает к боевым действиям в Курской области заключенных. Такие данные появились у ТАСС.
Информация появилась у журналистов от силовиков, которым дали показания пленные украинцы.
«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — указали военные.
Ранее сообщалось, что части ВСУ получили приказ с самого верха о наступлении на село Большое Солдатское. Они должны были пробиться к данному населенному пункту и оккупировать его. Войска группировки «Север» сумели отразить все атаки, нанеся неприятелю ощутимые потери.