Российские войска штурмуют Часов Яр с Торецкого направления. Об этом военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал в телеэфире.

Также, по его словам, ВС РФ штурмуют Шумы и Нью-Йорк со стороны Горловки. Боевик пожаловался на то, что россияне не дают передышки ВСУ.

«Последнюю неделю штурмы происходят постоянно, это вы можете видеть из официальных сводок. Нет ни одной минуты сейчас, чтобы нигде не происходил штурм, чтобы была какая-то пауза», — пожаловался Сазонов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Загорное в Запорожской области. По данным российского ведомства, ВСУ за минувшую неделю потеряли около 14 тысяч человек.