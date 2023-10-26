Боевики ХАМАС заявили о попадании ракетой в израильский вертолет

Они сообщили, что бойцами была выпущена в направлении вертолета противника ракета Sam7. Дело происходило на востоке от лагеря Эль-Бурейдж.

«Наши бойцы утверждают, что зафиксировано попадание», - указало движение в своем микроблоге.

Эти слова привело ТАСС. Израильская армия пока никак не комментировала данную информацию.

Ранее наше издание приводило мнение эксперта, почему ЦАХАЛ столкнется с огромными трудностями при открытом вторжении на территорию сектора Газа.