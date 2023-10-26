Боевики ХАМАС заявили о попадании ракетой в израильский вертолет
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Успеха в секторе Газа якобы удалось добиться боевому крылу движения - группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
Они сообщили, что бойцами была выпущена в направлении вертолета противника ракета Sam7. Дело происходило на востоке от лагеря Эль-Бурейдж.
«Наши бойцы утверждают, что зафиксировано попадание», - указало движение в своем микроблоге.
Эти слова привело ТАСС. Израильская армия пока никак не комментировала данную информацию.
Ранее наше издание приводило мнение эксперта, почему ЦАХАЛ столкнется с огромными трудностями при открытом вторжении на территорию сектора Газа.