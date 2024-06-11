Боевики из «Кракена» забрали своих раненых с поля боя, но оставили там мобилизованных солдат

Пленный военнослужащий ВСУ Кирилл Доценко рассказал в интервью Минобороны обстоятельства своей службы в украинской армии.

Он был направлен в 415-й батальон по мобилизации. Поначалу подразделение несло службу на блокпостах в Запорожской области, но затем его переформировали в штурмовое и бросили на Харьковское направление.

Во время наступления российской армии никто не стал отводить бойцов на тыловые позиции, как было обещано. Многие, в том числе и Доценко, были ранены.

Вечером на двух БМП залетели боевики батальона ГУР «Кракен»* и забрали «своих» раненых. Получившие ранения мобилизованные были оставлены на произвол судьбы. Через некоторое время на позиции зашли российские военные, подобрали раненого Доценко и оказали ему медицинскую помощь.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Журавель рассказал, что поставляемое Западом оружие не доходит до украинских солдат.

* запрещен в России, признан террористической организацией