Богатый папа, пропавший сын и требование выкупа: в Красноярске разбираются, где правда, а где спектакль

В Красноярском крае следователи прорабатывают все возможные версии таинственного исчезновения 14-летнего подростка, который пропал из коттеджного поселка Серебряный бор. По данным издания aif.ru , местные жители не исключают, что инцидент мог быть тщательно спланированной инсценировкой

Подозрения усиливает видеообращение мальчика, записанное для отца, в котором тот говорит: «Папа, говорят, ты очень переживаешь. Я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста». Однако, как отмечают источники, подросток выглядит на записи спокойно, и в его голосе не слышно признаков страха.

Инцидент произошел 22 января. Отец школьника, вернувшись поздно вечером домой, не обнаружил сына, а также обнаружил пропажу 3 миллионов рублей из домашних сейфов. Позже мужчина получил сообщение от неизвестных с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей за освобождение ребенка.

Как выяснили журналисты, отец пропавшего является крупным бизнесменом в сфере продажи и аренды спецтехники. По итогам 2024 года доход его компаний составил около 100 миллионов рублей, что могло сделать семью целью для преступников.

Как заявили в краевом главке Следственного комитета, в ходе расследования будут отработаны все версии, включая и версию о мошенничестве. Следствие пытается установить, мог ли подросток действовать по собственной инициативе или под влиянием третьих лиц, а также является ли эта история реальным похищением или сложной схемой с целью получения денег.