Богатый папа, пропавший сын и требование выкупа: в Красноярске разбираются, где правда, а где спектакль
В Красноярском крае следователи прорабатывают все возможные версии таинственного исчезновения 14-летнего подростка, который пропал из коттеджного поселка Серебряный бор. По данным издания aif.ru, местные жители не исключают, что инцидент мог быть тщательно спланированной инсценировкой
Подозрения усиливает видеообращение мальчика, записанное для отца, в котором тот говорит: «Папа, говорят, ты очень переживаешь. Я тоже. Я очень хочу домой. Сделай все, пожалуйста». Однако, как отмечают источники, подросток выглядит на записи спокойно, и в его голосе не слышно признаков страха.
Инцидент произошел 22 января. Отец школьника, вернувшись поздно вечером домой, не обнаружил сына, а также обнаружил пропажу 3 миллионов рублей из домашних сейфов. Позже мужчина получил сообщение от неизвестных с требованием выкупа в размере 30 миллионов рублей за освобождение ребенка.
Как выяснили журналисты, отец пропавшего является крупным бизнесменом в сфере продажи и аренды спецтехники. По итогам 2024 года доход его компаний составил около 100 миллионов рублей, что могло сделать семью целью для преступников.
Как заявили в краевом главке Следственного комитета, в ходе расследования будут отработаны все версии, включая и версию о мошенничестве. Следствие пытается установить, мог ли подросток действовать по собственной инициативе или под влиянием третьих лиц, а также является ли эта история реальным похищением или сложной схемой с целью получения денег.