Богомаз: ПВО уничтожила шесть беспилотников над Брянской областью

В ночь на понедельник, 25 ноября, украинские войска предприняли попытку атаковать ряд инфраструктурных объектов на приграничной с Украиной территории российской Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В своем Telegram-канале губернатор проинформировал, что российские средства системы противовоздушной обороны оперативно выявили в небе вражескую авиацию в количестве шести штук и ликвидировали ее.

«Шесть беспилотников самолетного типа были уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области», — написал Богомаз.

Глава региона успокоил, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. В настоящее время на месте работают экстренные службы Брянской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 34 БПЛА над Курской и еще тремя областями РФ.