МО: силы ПВО уничтожили 34 БПЛА над Курской и еще тремя областями РФ

Украинские боевики предприняли минувшей ночью попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотных летательных аппаратов. В дело вступили боевые расчеты сил противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, за указанный период времени были выявлены в небе и перехвачены ПВО над четырьмя регионами России 34 украинских беспилотника. Наибольшее количество (27 БПЛА) вражеской авиатехники было ликвидировано в Курской области.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, четыре украинских дрона сбиты над территорией Липецкой области, два беспилотника подавили под Белгородом и еще один — в Орловской области.

Ранее сообщалось, на Украине признали неспособность НАТО воевать с Россией «на истощение».