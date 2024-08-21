Богомаз: силы ПВО за час уничтожили сразу семь беспилотников ВСУ

Украина около полуночи среды, 21 августа, вновь попыталась атаковать приграничную российскую территорию Брянской области при помощи боевых дронов. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, только за последний час силы ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью семь украинских БПЛА. Как отметил Богомаз, обошлось без пострадавших и разуршений на земле.

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

Богомаз добавил, что на месте в настоящее время работают региональные оперативные и экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что в соседней с Брянской Курской области власти за минувшие сутки объявляли не менее 10-ти раз ракетную опасность.