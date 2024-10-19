Богомаз сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Брянскую область

Не менее 13 вражеских беспилотников были ликвидированы ночью и под утро субботы, 19 октября, в небе над Брянской областью, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в местах падения обломков сбитой украинской военной техники сейчас работают сотрудники экстренных и оперативных региональных служб.

«Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три — реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Минобороны РФ над нашим регионом», — сообщил Богомаз.

Губернатор добавил, одно из прикрепленных к украинскому дрону взрывных устройств успело сдетонировать, в результате чего на чердаке нежилого здания начался пожар. Огонь в настоящее время уже потушен. Информации о пострадавших не приводится.