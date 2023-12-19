Бойцам спецназа «Ахмат» удалось добиться продвижения вперед под Артемовском
Фото: [© Григорий Сысоев/РИА Новости]
Военные постепенно захватывают высоты, которые ранее находились под контролем ВСУ.
Об успехах рассказал один из командиров данного подразделения. По его утверждению, до недавних пор ВСУ оказывали серьезное сопротивление. Но после саммита НАТО оно заметно снизилось.
«Они тогда пытались что-то делать, они еще объявляли, что у них контрнаступление… но сейчас уже силы поменялись намного», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Постепенно ВС РФ захватывают высоты вокруг города, которые господствуют над местностью. За счет этого противнику всерьез осложняют переброску резервов и снабжение. Неприятельской технике становится все труднее передвигаться.