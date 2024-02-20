Более 10 автомобилей пополнили автопарк ГИБДД Рязанской области

Свыше 10 автомобилей пополнили автопарк ГИБДД Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что они оснащены всем необходимым для выполнения повседневных задач.

Добавляется, что автомобили имеют повышенные динамические характеристики, оснащены устройствами для подачи звуковых и световых сигналов.

Отмечается, что они станут работать и на федеральных трассах региона.