Более 10 мостов затопило в Нижегородской области

Свыше 10 низководных мостов и около 30 приусадебных участков затопило в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Уточняется, что наибольшие потери понес из-за паводка Арзамас, где под водой оказались почти 30 участков в селе Чернуха и два моста в селах Заречное и Марьевка.

Добавляется, что также затоплены по три моста в Починковском, Семеновском и Гагинском округах региона.

Подчеркивается, что во всех поселениях решены вопросы противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения.