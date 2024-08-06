Более 143 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности выявили в Подмосковье в июле

Более 143 тысяч случаев, когда водители транспортных средств не пристегивали ремни безопасности, выявили в Подмосковье в прошлом месяце. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, этот показатель — самый высокий с начала года. Число таких случаев увеличивается с началом потепления. Так, за период с апреля по июль водители не пристегивались в шесть раз чаще, чем за период с января по март.

В общей сложности с начала текущего года в регионе зафиксировали свыше 470 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями. Нарушения выявляют с помощью комплексов фотовидеофиксации. На дорогах области установлено шестьсот устройств Азимут 4», которые распознают отсутствие ремня безопасности.

Между тем, использование ремня безопасности почти на 50% снижает риск гибели водителя в ДТП.