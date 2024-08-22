Более 15 человек спасли в порту «Кавказ» после украинской атаки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что удалось найти и спасти 17 человек с железнодорожного парома, атакованного ВСУ.

В официальном канале Кондратьева уточняется, что люди, числившиеся пропавшими после атаки ВС Украины, были найдены. Речь про 17 членов экипажа атакованного парома. Спасателям предстоит найти еще двух человек, пока их местоположение не установлено.

«Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», — заключил глава региона.

Напомним, вечером 22 августа украинские силы ударили по парому, где находились 30 цистерн с топливом. Судно было на якоре в порту «Кавказ», где разгорелся мощный пожар. Ему присвоили третий ранг сложности. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек пропали в порту «Кавказ» после атаки ВСУ.