Пятнадцать человек пропали в порту «Кавказ» после атаки ВСУ

По данным канала Baza , после атаки украинских сил на порт в Керченском проливе пропали 15 человек. Все они являются членами экипажа затонувшего судна.

Порт «Кавказ» — второй по грузообороту в Черноморско-Азовском бассейне. Место является важным с экономической, логистической и стратегической сторон. Именно в эту зону ВСУ решили нанести удар, выбрав целью железнодорожный паром с 30 топливными цистернами.

Судно стремительно ушло под воду. Тем временем в порту бушует мощное пламя. К месту ЧП прибыл пожарный поезд, над тушением работают более ста сотрудников экстренных служб и техника. Людей эвакуировали из опасной зоны, однако судьба 15 человек, экипажа затонувшего судна, остается неизвестной. Для их нахождения развернут поисково-спасательную операцию.

Отметим, что Baza сообщает о 15 пропавших членах экипажа, но РИА Новости в экстренных службах подтвердили информацию лишь о пяти. Эти данные еще могут обновиться.

Ранее сообщалось, что пожару в порту «Кавказ» присвоили третий ранг сложности.