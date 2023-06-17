Более 15 украинских дронов сбито российской ПВО за сутки

Отечественные системы ПВО за прошедшие сутки уничтожили свыше 15 украинских дронов и шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что данные беспилотники были ликвидированы на территории новых российских регионов.

Добавляется, что в целом с начала СВО было уничтожено почти 450 украинских самолетов, около 240 вертолетов, почти 4,7 тыс. беспилотников.