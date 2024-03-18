Более 16 лет проведет в колонии организатор нарколаборатории в Дмитрове

В Подмосковье суд приговорил Романа Лесничука к шестнадцати с половиной годам лишения свободы за организацию нарколаборатории и незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, с сентября 2022 года по январь 2023-го злоумышленник и его соучастники арендовали дом в Дмитрове и организовали там лабораторию по производству мефедрона. Всего было произведено два с половиной килограмма запрещенного вещества.

Помимо этого, весной 2022-го Лесничук приехал в Самарскую область и осуществил закладки наркотиков общей массой почти триста граммов.

Деятельность мужчины пресекли в Пензенской области зимой прошлого года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.