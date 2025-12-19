Более 160 кг марихуаны: полиция изъяла крупную партию наркотиков у жителя Приморского края

В Приморском крае правоохранители пресекли незаконную деятельность местного жителя по производству наркотиков. У него было изъято более 160 кг марихуаны, об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Полицейские получили оперативную информацию, что в одном из населенных пунктов Кировского района Приморья действует производство по выпуску наркотических средств. Они проверили данные и выявили злоумышленника.

«Заказывал по почте семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Затем он выращивал растения, перерабатывал их в гашишное масло и готовил к дальнейшему сбыту», — указала Волк.

У подозреваемого было изъято более 160 кг марихуаны и порядка 9 кг гашишного масла. Его уже взяли под стражу, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на территории Курганской области были задержаны трое курьеров, перевозившие в тайниках синтетические наркотические вещества. Задержанию подверглись житель Воронежа и двое жителей Набережных Челнов. У них изъяли около 4 кг мефедрона.