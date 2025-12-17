Взяли с поличным на трассе: трех наркокурьеров задержали в Курганской области

На территории Курганской области были задержаны трое курьеров, перевозившие в тайниках синтетические наркотические вещества. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой информацию, полученную от Федеральной службы безопасности.

Задержания прошли в Далматовском округе. В различное время на разных участках трассы Курган — Екатеринбург силовики задержали трех курьеров, которые в тайниках своих машин перевозили значительное количество наркотиков.

«Во время досмотра автомобилей обнаружены пакеты с наркотическим средством мефедрон общей массой 4 кг. Наркотик курьеры перевозили в тайниках, оборудованных под обшивкой багажника и в нише под пассажирскими сидениями», — указали журналистам.

Задержанию подверглись житель Воронежа и двое жителей Набережных Челнов. Установлено, что мефедрон должны были доставить в Курган и Набережные Челны. Двое из задержанных уже были ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками.

