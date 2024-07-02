Более 170 нарушителей правил перехода через железную дорогу выявили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В муниципалитетах региона продолжается установка камер видеонаблюдения с целью выявления нарушений правил перехода через пути. На данный момент в округах области насчитывается свыше 120 таких устройств.

Такие камеры не только фиксируют нарушения, но и могут определить личность нарушителя. После этого гражданина привлекают к административной ответственности. Размер штрафа составляет полторы тысячи рублей.

В общей сложности, с января в области на железной дороге погибли почти сто человек. Пятьдесят три случая произошло на «опасных тропах», тридцать — на пешеходных переходах, четырнадцать — на платформах.