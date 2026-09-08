Пять дней тепла: синоптик назвала даты бабьего лета в Москве

Бабье лето в Москве в этом году будет коротким — всего пять дней, вместо традиционных семи. Как сообщила «Газете.ру» синоптик Татьяна Позднякова, теплый период начнется 10 сентября благодаря влиянию Азорского антициклона. Столбики термометров днем поднимутся до +25 градусов, ночи станут по-летнему теплыми, а осадков практически не ожидается.

Синоптики обрадовали москвичей приятным прогнозом на вторую декаду сентября. Как рассказала Татьяна Позднякова, с 10 сентября погоду в столичном регионе начнет определять Азорский антициклон, который принесет тепло из своей юго-западной части. Ветер сменится с северо-западного на юго-западный, и ночи станут по-настоящему летними — воздух будет прогреваться до +9…+13 градусов.

В первый день бабьего лета, 10 сентября, дневная температура достигнет +23…+25 градусов. 11 сентября столбики термометров немного опустятся — до +20 градусов из-за увеличения облачности и возможных небольших осадков. Затем, с 12 по 15 сентября, установится сухая и теплая погода с дневными показателями +18…+21 градус.

Классическое бабье лето по многолетним нормам длится с 14 по 21 сентября. В этом году, по прогнозам синоптиков, теплый период будет короче — всего пять дней, хотя не исключено, что он растянется до семи дней. Но даже при таком сценарии начало второй половины сентября обещает быть комфортным и по-настоящему летним, что позволит москвичам насладиться последними теплыми днями перед наступлением осенних холодов.