Ошибка врача не всегда преступление: в отрасли предложили пересмотреть подход
«Ведомости»: профсоюз предложил декриминализовать врачебные ошибки в России
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Профсоюз работников здравоохранения выступил с инициативой пересмотреть уголовную ответственность за врачебные ошибки. Председатель организации Анатолий Домников заявил газете «Ведомости», что страх перед судом за неумышленные промахи мешает хирургам идти на рискованные, но потенциально спасительные операции. Вместо тюремного преследования он предложил передать оценку профессиональных действий медицинскому сообществу — по аналогии с моделями, уже действующими в ряде стран.
Логика профсоюзных предложений проста и понятна. Если хирург опасается уголовного преследования, он с высокой вероятностью откажется от сложного вмешательства. Вместо этого соберется консилиум, который, руководствуясь формальными критериями, признает операцию небезопасной. Пациент, у которого был реальный шанс на спасение, в итоге может его лишиться.
Анатолий Домников подчеркивает: злонамеренные действия со стороны врачей, безусловно, должны наказываться. Однако оценка профессиональных решений — это задача для медицинского сообщества, а не для следователей и судей. В перспективе общественные организации в отрасли, по его словам, могли бы стать саморегулируемыми и взять на себя эту функцию.
Зарубежная практика подтверждает жизнеспособность такого подхода. В ряде стран врача судят не за исход лечения, а за качество принятых решений и соблюдение клинических протоколов. Это позволяет медикам действовать в интересах пациента, не оглядываясь на угрозу уголовного дела.
Актуальность инициативы подкрепляется свежим исследованием Journal of Participatory Medicine. Каждый четвертый российский врач признался, что испытывает страх совершить ошибку при работе с цифровыми технологиями, а еще четверть медиков жалуются на нехватку современного оборудования. Эти цифры, по мнению экспертов, лишь усиливают профессиональное напряжение и косвенно повышают риск промахов, за которые врачи могут понести уголовную ответственность.