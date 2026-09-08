Ошибка врача не всегда преступление: в отрасли предложили пересмотреть подход

Профсоюз работников здравоохранения выступил с инициативой пересмотреть уголовную ответственность за врачебные ошибки. Председатель организации Анатолий Домников заявил газете «Ведомости» , что страх перед судом за неумышленные промахи мешает хирургам идти на рискованные, но потенциально спасительные операции. Вместо тюремного преследования он предложил передать оценку профессиональных действий медицинскому сообществу — по аналогии с моделями, уже действующими в ряде стран.

Логика профсоюзных предложений проста и понятна. Если хирург опасается уголовного преследования, он с высокой вероятностью откажется от сложного вмешательства. Вместо этого соберется консилиум, который, руководствуясь формальными критериями, признает операцию небезопасной. Пациент, у которого был реальный шанс на спасение, в итоге может его лишиться.

Анатолий Домников подчеркивает: злонамеренные действия со стороны врачей, безусловно, должны наказываться. Однако оценка профессиональных решений — это задача для медицинского сообщества, а не для следователей и судей. В перспективе общественные организации в отрасли, по его словам, могли бы стать саморегулируемыми и взять на себя эту функцию.

Зарубежная практика подтверждает жизнеспособность такого подхода. В ряде стран врача судят не за исход лечения, а за качество принятых решений и соблюдение клинических протоколов. Это позволяет медикам действовать в интересах пациента, не оглядываясь на угрозу уголовного дела.

Актуальность инициативы подкрепляется свежим исследованием Journal of Participatory Medicine. Каждый четвертый российский врач признался, что испытывает страх совершить ошибку при работе с цифровыми технологиями, а еще четверть медиков жалуются на нехватку современного оборудования. Эти цифры, по мнению экспертов, лишь усиливают профессиональное напряжение и косвенно повышают риск промахов, за которые врачи могут понести уголовную ответственность.