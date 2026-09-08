Оранжевый уровень опасности: на Подмосковье надвигаются первые заморозки

Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ожидаемых ночных заморозков, пишет ТАСС . В предстоящую ночь и утро среды, 9 сентября, столбики термометров местами могут опуститься до минус 1 градуса.

На Московский регион надвигаются первые осенние заморозки. По данным Гидрометцентра РФ, оранжевый уровень погодной опасности будет действовать с полуночи до 8:00 утра среды. В это время в Подмосковье местами температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса по Цельсию.

В столице ночью ожидается от плюс 4 до плюс 6 градусов, по области — от плюс 1 до плюс 6. Осадков синоптики не прогнозируют. При этом оранжевый уровень — это предпоследняя, очень высокая степень опасности в колористической шкале, которая указывает на возможные стихийные бедствия и ущерб.

Как пояснили метеорологи, минувшей ночью заморозки до минус 1 градуса уже фиксировались в Тверской и Костромской областях. Для Центральной России это не первый случай: ранее отрицательные температуры уже отмечали во Владимирской и Костромской областях. Вместе с Московским регионом в зоне риска также окажутся Владимирская, Тульская и Ярославская области — там также объявлено экстренное предупреждение о заморозках.

Жителям и гостям столичного региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и, по возможности, позаботиться о защите теплолюбивых растений от холода.