Самый длинный круиз в мире стартовал из Европы

Из Рима 1 сентября отправился в плавание лайнер, которому предстоит провести в море больше года — 371 день, 220 портов и 62 страны сделают этот круиз самым продолжительным в истории, побив предыдущий рекорд почти на 100 суток. Об этом сообщает Euronews.

Судно Regatta вышло из итальянской столицы в кругосветное путешествие, которое продлится до сентября следующего года. За это время оно зайдет в порты Европы — греческий Санторини, Неаполь, Копенгаген и Хельсинки. Затем маршрут проляжет через Африку с остановками на Кабо-Верде, в Кейптауне и Занзибаре. Азия встретит путешественников Хиросимой, островом Чеджудо, Коломбо и Мале. Далее — Австралия, Аляска, Карибы и Южная Америка.

Стоимость такого вояжа — €65,7 тыс. (около ₽6,6 млн.) на одного пассажира. При этом организаторы предусмотрели возможность разделить маршрут на более короткие отрезки. Например, можно приобрести 19-дневный тур вокруг Турции, греческих островов и Мальты.

Предыдущий рекорд принадлежал круизу Ultimate World Cruise от Royal Caribbean, который длился 274 дня.



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