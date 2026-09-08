Компания мужчин изнасиловала юношу, заманив его обещаниями популярности в Сети

В Пакистане разворачивается шокирующая история: 16-летнего подростка, потерявшего отца и мечтавшего о популярности в Сети, изнасиловала компания мужчин. По данным Pro Pakistani, злоумышленники заманили юношу на встречу обещанием сделать его звездой соцсети, после чего под угрозой ножа напоили его одурманивающим веществом и надругались.

Инцидент произошел в городе Сахивал. 16-летний подросток, воспитывавшийся матерью после потери отца несколько лет назад, активно вел свой аккаунт в TikTok (нежелательная платформа, заблокирована в РФ). Его мечта о популярности привлекла внимание незнакомцев, которые пообещали школьнику сотрудничество и звездное будущее. Юноша поверил и согласился на встречу.

Однако вместо карьерных перспектив его ждали четверо мужчин. Угрожая ножом, они принудили несовершеннолетнего употребить неизвестное вещество. Затем у него отобрали мобильный телефон и заставили выпить безалкогольный напиток с добавлением наркотических компонентов. Под воздействием препаратов подросток потерял контроль над собой, после чего мужчины совершили над ним насильственные действия. Закончив, они бросили его на месте и скрылись.

Домой молодой человек вернулся в шоковом состоянии и сразу рассказал о случившемся матери. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Правоохранительные органы оперативно отреагировали: по факту преступления возбуждено уголовное дело, все подозреваемые задержаны. Ведется следствие.