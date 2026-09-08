Трагедия в КБР может стать самой массовой с гибели Бодрова и команды в Кармадонском ущелье

Гибель 12 альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стала самым массовым происшествием в горной местности России за последние 24 года. Трагедия на горе Мижирги, где снежно-ледовый обвал накрыл группу из 33 человек, уступает по числу жертв только катастрофе в Кармадонском ущелье в 2002 году, когда погибла съемочная группа Сергея Бодрова — младшего. Об этом пишет ТАСС .

На горе Мижирги в ущелье Безенги 6 сентября сошел снежно-ледовый обвал, который накрыл группу из 33 альпинистов. По данным ТАСС, на месте погибли 11 человек, еще одного нашли 8 сентября. Шестеро пострадали, десятерым удалось спастись самостоятельно, судьба пятерых остается неизвестной. Это ЧП стало крупнейшим по числу жертв в горах России с 2002 года.

В современной истории страны зафиксировано четыре случая массовой гибели в горной местности. Самая масштабная катастрофа произошла 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии: ледник полностью уничтожил поселок Нижний Кармадон и лагерь съемочной группы фильма «Связной». Тогда погибли не менее 125 человек, включая Сергея Бодрова — младшего.

9 мая 2006 года на Эльбрусе произошла крупнейшая трагедия в истории восхождений на эту вершину. На седловине погибли 11 альпинистов из России и Украины, участвовавших в мемориальном восхождении. В условиях пурги и почти нулевой видимости они зарылись в снег, чтобы переждать непогоду, но температура опустилась до минус 50 градусов, и все, кроме одного, скончались от переохлаждения.

Еще одно массовое ЧП случилось 10 апреля 2010 года на Камчатке. На перевале Дукук вертолет Ми-8Т, ожидавший туристов-лыжников, накрыла снежная лавина. Погибли 10 человек — три члена экипажа и семеро туристов, пятеро из которых были гражданами Германии. Трагедия в Безенги, увы, пополнила этот скорбный список, став напоминанием о суровой и непредсказуемой стихии гор.

Ранее альпинист рассказал, почему трагедия в КБР была неизбежна.