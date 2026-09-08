Человечество собралось к другой звезде: аппарат может отправиться к Альфе Центавра до 2029 года

Некоммерческая организация Fermi Explorer Mission хочет до конца 2029 года запустить небольшой аппарат в сторону Альфы Центавра, пишет Brighter Side of News. Это будет небыстрый межзвездный перелет: путь к соседней звездной системе может занять примерно 73–80 тыс. лет.

Идея основана не на ядерных двигателях или гигантских лазерах, а на солнечно-электрической тяге и сложной траектории вокруг Солнца. Анализ подготовила лаборатория Physical Superintelligence, использующая ИИ-систему для физических расчетов.

Согласно предложенной схеме, аппарат должен несколько раз сближаться с Солнцем. Вблизи него солнечные панели получают больше энергии, а электрический двигатель может эффективнее увеличивать скорость. После этого зонд почти весь оставшийся путь будет лететь по инерции.

Расчеты учитывают и то, что Альфа Центавра движется в космосе. Поэтому аппарату нужно лететь не к ее нынешнему положению, а туда, где система окажется через десятки тысяч лет. Планируемый пролет не будет близким: речь идет о выходе в дальнюю область звездной системы.

Проект пока остается крайне сложным. Неясны сроки, стоимость, масса аппарата и его способность работать так долго. Но если миссия состоится, она станет первой попыткой сознательно отправить человеческий аппарат к другой звезде с технологиями, близкими к уже существующим.