Лавров дал Европе совет на случай войны с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к европейским политикам с жестким советом — запомнить слова Владимира Путина о том, что если Европа готовит нападение на Россию, война будет совсем другой и очень короткой, назвав параллельные заявления европейцев о российской угрозе бредом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава МИД прокомментировал нарастающую антироссийскую риторику в Европе. Он отметил, что европейские политики одновременно заявляют о якобы неудачах России на поле боя и одновременно пугают своих граждан российской угрозой. Лавров назвал такие заявления бредовыми и несерьезными.

Дипломат напомнил, что президент Путин уже четко обозначил позицию: Россия ни на кого не собирается нападать, но если европейские страны воспринимают свои разговоры о конфликте как подготовку к реальным действиям, то ответ будет мгновенным и «совершенно другим». Лавров подчеркнул, что эти слова стоит запомнить всем, кто делает громкие заявления о возможном столкновении с Россией.



Ранее стало известно, что Киев получит остро необходимые ракеты и тысячи снарядов.