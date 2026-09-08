Жителей Подмосковья пригласили принять участие в донации антирезусной плазмы

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции по сдаче антирезусной плазмы для производства жизненно важного лекарственного препарата «Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D]».

Если у беременной женщины резус-отрицательная кровь, а у плода — резус-положительная, может возникнуть резус-конфликт. В момент родов кровь ребенка способна попасть в кровоток матери, и тогда иммунитет женщины начнет вырабатывать защитные антитела. Первая беременность в такой ситуации обычно протекает без осложнений, но последующие могут быть крайне тяжелыми. Если следующий плод снова окажется резус-положительным, готовые антитела матери через плаценту атакуют эритроциты ребенка. Это может привести к массовой гибели клеток, отвечающих за транспортировку кислорода, и развитию гемолитической болезни. Последствия для ребенка могут быть критическими: тяжелая анемия и кислородное голодание органов; водянка плода; критически низкий гемоглобин после рождения; тяжелая желтуха; внутриутробная гибель плода на поздних сроках.

Единственным решением является антирезусный иммуноглобулин. Этот препарат блокирует иммунный ответ матери и предотвращает атаку ее антител на плод. Однако его невозможно синтезировать искусственно. Единственным источником производства антител остается организм человека, который либо пережил резус-конфликт, либо прошел специальную процедуру иммунизации.

Донорами антирезусной плазмы могут стать женщины с резус-отрицательной кровью, имевшие опыт резус-конфликта, или резус-отрицательные добровольцы, прошедшие иммунизацию (могут быть и женщины, и мужчины).

К участию в донорской акции приглашаются жители в возрасте от 18 до 50 лет. Это женщины, перенесшие резус-конфликт спустя год после беременности и не осуществляющие лактацию. А также резус-отрицательные доноры с любой группой крови:

мужчины от 18 до 50 лет;

женщины от 45 до 50 лет или моложе, при условии наступления менопаузы;

доноры, у которых при медицинском обследовании выявляются аллоиммунные анти-D антитела с титром 1:64 и ниже.

Сдача антирезусной плазмы осуществляется методом плазмафереза. За одну донацию у донора забирают оговоренное количество плазмы с антителами, а клетки крови возвращают обратно в организм. Процедура безопасна и физиологична.

О своем желании стать донором антирезусной плазмы можно сообщить специалистам Службы крови, написав на электронную почту Info@yadonor.ru: «Хочу стать донором антирезусной плазмы. Город». Карту и режим работы учреждений можно посмотреть на сайте yadonor.ru. Получить дополнительную информацию можно на горячей линии Службы крови по телефону: 8 800 333 33 43.