Чучело с барахолки за ₽5 тыс. оказалось сокровищем на ₽8 млн.

Британский коллекционер взял на барахолке смешное чучело головы лисы за £50 — а оказалось, что это редчайшие останки сумчатого волка, за которые на аукционе развернулась битва, и итоговая цена выросла почти в 1500 раз. Об этом сообщает New York Post.

New York Post рассказала историю, которая звучит как сценарий для фильма. Неназванный британец купил на барахолке чучело головы животного за £50 (около ₽5,8 тыс.). Его привлекла забавная внешность — выпученные глаза делали экспонат почти комичным, и он решил, что это просто старая лиса. Однако когда коллекционер попытался перепродать голову, между потенциальными покупателями разгорелась нешуточная борьба.

Новым владельцем стал Джеймс Крэнфилд. Увидев фотографию лота на сайте аукциона, он сразу заподозрил неладное: «Это не лиса» — подумал он. Увеличив изображение, его пронзила догадка — это сумчатый волк. Чтобы подтвердить теорию, Крэнфилд приехал на торги рано утром и внимательно изучил артефакт. Он заметил важную деталь: у лис только шесть верхних резцов, а у сумчатого волка их восемь. Подсчет зубов все подтвердил.

В итоге Крэнфилд выиграл аукцион, заплатив за уникальную голову около £74 тыс. (₽8,6 млн.). Теперь он заявил, что готов передать ее ученым для исследований. Это особенно ценно, потому что сумчатый волк — хищник, похожий на собаку, обитал в Австралии, Новой Гвинее и на Тасмании, но был истреблен охотой к середине 1930-х годов. Сегодня в мире сохранилось менее тысячи экземпляров останков этого вида, а голов — всего две, и местонахождение одной из них неизвестно.



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