В Донецкой Народной Республике разворачивается трагическая история последнего жителя села Шандриголово. Фермер Василий Шмыга, отказавшийся покинуть родной дом и передававший сведения о передвижениях ВСУ российским подразделениям, мог быть расстрелян украинскими военнослужащими. По данным Telegram-канала Mash, на который ссылается LIFE , тело мужчины было выброшено под мост, однако родственники официального подтверждения его гибели не получили и продолжают надеяться на лучшее.

В 2022 году Василий Шмыга отправил свою семью в безопасное место, а сам решил остаться в родном Шандриголово. Его двухэтажный дом площадью около 200 квадратных метров фермер предоставил соседям, которые лишились крова. По словам близких, мужчина категорически не позволял украинским военным занимать здание и оборудовать в нем огневые позиции.

После появления в районе российских подразделений Шмыга начал передавать им информацию о перемещениях и планах ВСУ. В декабре 2025 года дом фермера попал под обстрел, сам он получил тяжелые ранения. Соседи какое-то время помогали ему, но к весне 2026 года покинули село, и Шмыга остался в одиночестве.

В июне с родственниками мужчины связался житель соседнего села Яровое, находящегося под контролем Украины. Он сообщил, что украинские военнослужащие расстреляли Шмыгу во дворе собственного дома, после чего перенесли тело под мост. Однако официального подтверждения смерти Василия семья не получила. Родственники не видели ни тела, ни места предполагаемой гибели и продолжают надеяться, что мужчина жив.