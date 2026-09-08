Берлин раскошелился: Киев получит остро необходимые ракеты и тысячи снарядов

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус принял решение о передаче Украине партии ракет-перехватчиков PAC-2, которые используются в зенитных ракетных комплексах Patriot. Об этом он заявил в ходе брифинга. Писториус подчеркнул, что эти ракеты остро необходимы Киеву для защиты критической инфраструктуры от воздушных атак. Речь идет о поставках непосредственно из запасов бундесвера — то есть немецкая армия делится своим резервом.



Но на этом Берлин не остановился. Дополнительно Германия через возглавляемый Великобританией консорциум обеспечит закупку нескольких десятков тысяч дальнобойных артиллерийских снарядов. Как пояснил Писториус, эти боеприпасы будут приобретены специально для Украины и затем переданы ВСУ. Таким образом, ФРГ продолжает наращивать военную помощь, несмотря на неоднократные предупреждения Москвы о недопустимости эскалации.



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