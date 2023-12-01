Более 180 нарушений автоводителей пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Кемерове в ходе однодневного рейда
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Сотрудники Госавтоинспекции Кемерова сегодня провели масштабный рейд по соблюдению правил дорожного движения, в ходе которого ими было пресечено более 180 нарушений автомобилистами и свыше 20 — пешеходами. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Отмечается, что также было пресечено 50 нарушений правил проезда пешеходных переходов, более чем в 10 случаях водители перевозили детей с нарушением правил.
Добавляется, что также 12 водителей не применяли ремни безопасности, шестеро автолюбителей нарушили требования дорожных знаков, два автомобилиста проехали на запрещающий сигнал светофора.