Более 20 добровольческих формирований подписали контракт с Минобороны

Еще 4 добровольческих соединения, принимающих участие в спецоперации на территории Украины, заключили контракт с Минобороны. Общее количество сотрудничающих с ведомством формирований превысило 20. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В начале июня было заявлено, что все добровольческие соединения обязаны заключить такой контракт. Глава ведомства Сергей Шойгу объяснил это необходимостью для присваивания «правового статуса» и создания «единого подхода». Более того, заключившие контракт добровольцы и их семьи теперь смогут получать такие же льготы, как и военнослужащие, участвующие в СВО. Одним из первых подразделений, подписавших контракт, был известный отряд чеченского спецназа «Ахмат».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 11 июня заявлял, что его формирование это делать отказывается. Член комитета Госдумы Виктор Соболев указывал, что «Вагнер» не попадает под указ и подписывать данный контракт не обязан. Несмотря на это, Минобороны неоднократно называла ЧВК «Вагнер» добровольцами.