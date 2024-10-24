Более 20 жителей Нижегородской области получили срок за мошенничество в колл-центре

В Нижегородской области вынесен приговор свыше 20 местным жителям по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что в период с декабря 2016 года по март 2021 года злоумышленники создали колл-центр и обманывали людей по телефону. Они представлялись сотрудниками банков, страховых компаний и убеждали людей переводить деньги на указанные счета.

Отмечается, что от действий преступников пострадали свыше сотни человек, а общая сумма ущерба составила свыше 14 млн рублей. Так, 21 человек получил наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет в колонии общего режима, два виновных – семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Добавляется, что более 10 млн рублей подсудимые возместили потерпевшим во время судебного рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет блокировать звонки в мессенджерах, спасая россиян от мошенников.