Роскомнадзор будет блокировать звонки в мессенджерах, спасая россиян от мошенников

Для защиты россиян от различных мошенников Роскомнадзор может включать блокировки нежелательных звонков в мессенджерах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Андрея Липова.

Как пояснил в кулуарах форума «Спектр-2024» Липов, это довольно жесткая мера. Зато действенная.

«Мы умеем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен как одна из мер», — рассказал он, говоря о методах борьбы с мошенничеством.

В продолжение темы собеседник журналистов добавил, что в настоящее время Роскомнадзором активно обсуждается инициатива обязать мессенджеры предоставить пользователям способность самому ограничивать сомнительные звонки с незнакомых номеров или из-за границы.

«Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно сейчас на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — пояснил глава Роскомнадзора.

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