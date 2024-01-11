Более 20 жителей Нижегородской области получили травмы на скользких дорогах за новогодние каникулы
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Свыше 20 жителей Нижегородской области получили травмы на скользких дорогах за период новогодних каникул. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что были госпитализированы 22 взрослых человека и один ребенок.
Отмечается, что также за нарушение правил использования пиротехники был госпитализирован один человек.
Добавляется, что, кроме того, в больницы были доставлены свыше 30 человек с признаками обморожения.