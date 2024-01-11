Более 20 жителей Нижегородской области получили травмы на скользких дорогах за новогодние каникулы

Свыше 20 жителей Нижегородской области получили травмы на скользких дорогах за период новогодних каникул. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что были госпитализированы 22 взрослых человека и один ребенок.

Отмечается, что также за нарушение правил использования пиротехники был госпитализирован один человек.

Добавляется, что, кроме того, в больницы были доставлены свыше 30 человек с признаками обморожения.